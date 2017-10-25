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TAV gelir beklentilerini yükseltti

25.10.2017 - 09:35

TAV Havalimanları Holding yıl sonu yolcu büyümesi ve euro cinsi ciro beklentilerini yükseltti.

Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre bu yıl için İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar yolcu büyümesi beklentisini yüzde 1-3 aralığından yüzde 4-6 aralığına, TAV Havalimanları toplam yolcu büyümesi yüzde 4-5 aralığından yüzde 6-8 aralığına yükseltti.

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Daha önceki tahminlerinde euro cinsi ciro ve euro cinsi kira öncesi FAVÖK'ün bu yıl yatay seyredeceğini belirten şirket, şimdi sırasıyla yüzde 1-3 aralığında ve yüzde 6-8 aralığında artış öngördü.

Şirket net kârda "önemli oranda artış" ve yaklaşık 50 milyon euro yatırım harcaması tahminini ise korudu. 


Etiketler

  • Atatürk Havalimanı
  • TAV
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