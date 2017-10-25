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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

25.10.2017 - 09:46

Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 132.000 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan üzerinde 132.000 seviyesinde dengelendi. Dün 131.600-132.600 bandı içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kaybıyla 131.900 puandan tamamladı.

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Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve Almanya'da IFO endeksleri başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 seviyesinin destek, 133.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.


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