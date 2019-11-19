Tata Steel 3 bin çalışanını işten çıkartacak | Ekonomi Haberleri

Tata Steel, Avrupa'da 3 bin kişiye kadar işten çıkarma planlıyor.

Çelik sektörü zayıf talep, arz fazlası ve yüksek maliyet gibi sorunlarla karşı karşıya kalırken, Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Avrupa operasyonlarında 3 bin kişiye kadar işten çıkarma planladığını açıkladı.

Daha önce Tata Steel'in Avrupa biriminin genel müdürü Henrik Adam'ın Avrupa genelinde işten çıkarmalar planladıklarını söylemesinin ardından, konuya yakın bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada bu işten çıkarmadan yaklaşık 3 bin kişinin etkileneceğini söylemişti.

Tata Steel'den yapılan açıklamaya göre; şirket, daha katma değerli ürünlerin satışını ve etkinlik kazanımlarını artırmanın yanı sıra, Avrupa operasyonlarında çalışan sayısını 3 bin kadar düşürmek suretiyle istihdam maliyetlerini azaltarak performansını iyileştirmeye çalışıyor. Açıklamaya göre, işten çıkarmaların yaklaşık üçte ikisinin ofis çalışanları arasından yapılacak.

Avrupa'daki operasyonlarını güçlendirmek amacıyla Haziran ayında bir dönüşüm programı başlatan Tata Steel'in Hollanda ve Galler'de çelik üretimi, Avrupa genelinde çelik işleme de dahil olmak üzere çeşitli operasyonları bulunuyor.

Herhangi bir fabrikanın kapatılmayacağını belirten Tata Steeel, hedefinin Avrupa'daki faaliyetlerini zayıf talep, aşırı kapasite ve ticaret sorunları gibi zorluklardan korumak ve 2021 yılının Mart ayında sona erecek mali yılın sonunda nakit olarak artıda olmak olduğunu belirtti.

Tata Steel tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği'nde durgun çelik talebi ve küresel arz fazlası ticaret anlaşmazlıklarıyla biraraya gelerek Avrupa piyasasını dünyanın çelik kapasite fazlası çöplüğüne çevirdi" ifadesi yer aldı.

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