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Tat Gıda'dan Ünlü Menkul Değerler'e yetki

11.06.2020 - 15:33
Tat Gıda'dan Ünlü Menkul Değerler'e yetki | Ekonomi Haberleri

Tat Gıda süt iş kolundaki stratejik alternatifler için Ünlü Menkul Değerler'i yetkilendirdi.

Koç Holding şirketlerinden Tat Gıda süt ve süt ürünleri işkolunda stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlık hizmeti alınması için 3 Aralık 2019'da Ünlü Menkul Değerler'in yetkilendirildiğini duyurdu.

Aralık 2019'de yapılan görevlendirmenin kamuya açıklanmasının şirketin rekabet ve pazarlık gücünü olumsuz yönde etkileyebileceğinden ertelendiği belirtildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Söz konusu görevlendirme çerçevesinde çalışmalar sürdürülmekle birlikte, görevlendirme tarihinden sonra yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak üzerinde çalışılan stratejik alternatiflere dair bu aşamada herhangi bir somut karar alınmamıştır" denildi.


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