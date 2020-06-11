Yünsa antiviral kumaş üretimine başladı! Hisseleri primli | Ekonomi Haberleri

Yünsa, virüslere karşı Antiviral Apre uygulama testlerini kumaşlar üzerinde tamamlandığını ve üretimine başlandığını açıkladı.

Yünsa yaptığı açıklamada, "Uluslararası laboratuvarlar olan The International Antimicrobial Council (Amerika) ve Microbe Investigations AG'den (İsviçre) aldığımız onaylar doğrultusunda, Antiviral Apre tekniği ile kumaşlarımızda solunum yolu ile bulaşabilen virüslere karşı yüzde 98 oranında koruma sağlanmaktadır" denildi. Açıklamanın ardından Yünsa hisseleri yüzde 8'in üzerinde yükseldi.

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