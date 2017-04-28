Suudi market devinin gözü Türkiye'de

Suudi Arabistanlı market zinciri Bin Dawood, Türkiye'den alım yapmak üzere markalarla görüşmelere başladı.

Suudi Arabistan merkezli Bin Dawood marketler zincirinin Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının Ticari Safari Projesi çerçevesinde düzenlenen "Mini Gıda Fuarı" alım heyeti organizasyonu için geldiği kentte, Bursa iş dünyası temsilcileriyle görüştü.

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Dawood, fuar ve iş görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, alım konusunda bazı firmalarla temasa geçtiklerini söyledi.

Bursa'ya daha önce seyahat amaçlı geldiğini, iş için ise ilk kez burada bulunduğunu ifade eden Dawood, Türkiye'de yatırım yapmanın gündemlerinde olduğunu da söyledi.

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