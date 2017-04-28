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Albayrak Türk Akımı projesi için tarih verdi

28.04.2017 - 16:08

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak Atlantis Konseyi Zirvesi'nde konuştu. Bakan Albayrak, "Halen 8 boru hattıyla olan uluslararası iş birliklerinin yanında, TANAP gelecek seneye bitecek. Türk Akımı projesini de 2020'ye kadar nasipse bitireceğiz" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacak projeler için çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Halen 8 boru hattıyla olan uluslararası iş birliklerinin yanında, TANAP gelecek seneye bitecek. Türk Akımı projesini de 2020'ye kadar nasipse bitireceğiz. Bunun yanında Doğu Akdeniz gazı için de çalışmalarımız sürerken, onuncu boru hattını da yine bölge enerji arz güvenliği noktasında, özellikle batı ve küresel anlamda piyasaların güvenliği için çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin ikinci gününde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Özel Oturumu"nda yaptığı konuşmada, Atlantik Konseyi'nin özellikle Türkiye ve ABD ilişkileriyle bölge siyaseti üzerinde çok önemli bir yeri doldurduğunu, dünyadaki güvenlik politikalarının sorgulandığı bir dönemde Türkiye'nin batı ile ilişkilerinde kritik bir yeri bulunduğunu söyledi.

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Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu ilişkilerin ve iş birliğinin daha üst düzeyde ileri taşınması için herkese çok iş düştüğünü belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak biz küresel istikrar ve barışa katkı noktasında çok büyük bedeller ödedik. Ödemeye devam ediyoruz, ama katkıda bulunmak için çalışmalarımız sürüyor. 16 Nisandan sonra bölgesel ve küresel barış için çok önemli bir dönemin başlangıcıyla karşı karşıyayız. İstikrarın her şeyden önemli olduğu düşüncesinden hareketle, Türkiye yeni dönemin adımlarını attı. Türkiye yeni dönemde rasyonel, kazan-kazan esasına dayalı partnerleriyle daha güçlü bir bölge, istikrarlı ve güvenli bir dünya düsturuna destek şiarıyla inşallah daha çok çalışmaya devam edecek. Tüm ilişkili paydaşlara, yeni dönemde akılcı, rasyonel ve pragmatist bir bakış açısıyla çok büyük bir iş düşüyor. Dünyanın her zamankinden daha fazla güvene, güvenliğe ve vicdana ihtiyacı olduğu bir resimde Türkiye olarak bundan sonra da tutarlı siyasetimize devam edeceğiz."

"GAZ DEPOLAMA KAPASİTESİ 11 MİLYAR METREKÜPE ÇIKACAK"

Albayrak, enerji sektöründe de trendlerin değiştiğini, dünyadaki petrol ve gaz rezervlerinin yüzde 60'ından fazlasını bulunduran bu coğrafyada kazan-kazan esasına dayalı bir ortamın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sadece büyüyen ekonomisiyle değil son 15 yıllık başarı hikayesiyle ortalama yüzde 5 büyüdüğünü, OECD ülkeleri arasında elektrik talep artışında birinci ülke olduğunu dile getiren Albayrak, "Türkiye, tüm bu gelişmeler ve yoğun yatırım ajandasıyla bölgeye en büyük katkıyı yaptı. Yeni dönemde de bu devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin gaz piyasasının yanında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısını da güçlendirmek için çok önemli adımlar attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında, gaz depolama kapasitesini 2,7 milyar metreküpten 2023'ten önce 11 milyar metreküplere çıkaracağız. Sisteme günlük gaz basma kapasitesini 190 milyon metreküplerden 400 milyon metreküplere çıkaracağız. Halen 8 boru hattıyla olan uluslararası iş birliklerinin yanında, TANAP gelecek seneye bitecek. Türk Akımı projesini de 2020'ye kadar nasipse bitireceğiz. Bunun yanında Doğu Akdeniz gazı için de çalışmalarımız sürerken, onuncu boru hattını da yine bölge enerji arz güvenliği noktasında, özellikle batı ve küresel anlamda piyasaların güvenliği için çok çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin bu başarısını güçlü ve istikrarlı bir siyasi iradeye borçlu olduğunu vurgulayan Albayrak, aynı zamanda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının da giderek arttığını dile getirdi.

"RÜZGAR YEKA'YA DÜNYANIN ÖNEMLİ ŞİRKETLERİ KATILACAK"

Albayrak, Türkiye'de ilk kez yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının yüzde 50 çıktığını, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise üçte bir oranında gerçekleştiğini bildirdi. Aynı zamanda yabancı yatırımcıları da Türkiye'ye davet etmek için önemli adımlar attıklarını anlatan Albayrak, Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesiyle dünyada yekpare alanda en büyük güneş enerjisi santralinin kurulacağını aktardı.

Albayrak, 27 Temmuz'da son tekliflerin alınacağı rüzgar YEKA projesiyle de bin megavatlık bir kapasitenin sisteme dahil edileceğini belirterek, dünyanın en büyük rüzgar enerjisi firmalarının katılımıyla bu kapasitenin oluşturulacağını dile getirdi.

Enerji çeşitliliğinde nükleer enerjinin de önemine dikkati çeken Albayrak, katılımcıları 9-13 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi'ne davet etti.

Oturuma, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Hawrami ile çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisi katıldı.


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