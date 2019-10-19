Stres testi sonuçlarını 10 Aralık'ta duyuracak | Ekonomi Haberleri

BoE stres testlerini Royal Bank of Scotland, Santander UK, Barclays, Lloyds Banking Group, HSBC, Nationwide Building Society ve Standard Chartered'a uyguladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 2019 yılı banka stres testlerinin sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu. Buna göre banka, stres testleri sonuçlarını 10 Aralık saat 20.00'da açıklayacak.

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