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Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

19.10.2019 - 11:14
Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,62 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,96, dolar/TL yüzde 1,25, avro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,62, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,96, dolar/TL yüzde 1,25, avro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 98.730,64, en düşük 93.031,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,62 azalışla 98.415,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,96 azalışla 277,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,97 değer kaybıyla 1.846,00 lira oldu. Geçen hafta 455,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 451,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,25 değer kaybederek 5,7890 liraya, avro da yüzde 0,46 azalarak 6,4510 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,06 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,02 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile para piyasası fonları oldu.


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