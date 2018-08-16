Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iki yardımcı atandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılıklarına Yılmaz Tuna ve Hayri Maraşlıoğlu atandı.

Tuna ve Maraşlıoğlu'nun atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Aynı gazetede yer alan diğer atama kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne Kutluhan Taşkın, Bütçe Genel Müdürlüğüne İsa Atçeken, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne Emin Sadık Aydın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdullah Rıdvan Ağaoğlu ve I. Hukuk Müşavirliğine de Mehmet Cüneyt Genç getirildi.

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