Çin heyeti ABD'ye gidecek
Çin heyeti bu ayın sonlarında ticaret görüşmeleri için ABD'ye gidecek.
Çin Ticaret Bakanlığı, ticaret bakan yardımcısı Wang Shouwen başkanlığında bir heyetin bu ayın sonlarında ticaret görüşmeleri için ABD'ye gideceğini belirtti.
Ticaret bakanlığının yaptığı açıklamaya göre ABD'nin davetiyle yapılacak görüşmeler ABD Hazine Bakanlığı uluslararası ilişkiler Müsteşarı David Malpass ile gerçekleştirilecek.
Reuters'da yer alan habere göre; Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in tek taraflı ticaret önlemlerini kabul etmeyeceğini, ancak diyaloğu memnuniyetle karşılayacağını söyledi.
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