S&P'nin Türkiye kararı bekleniyor

S&P'nin bu akşam yapması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü aynı seviyede bırakmasını bekliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye kararını bu akşam açıklaması bekleniyor. Piyasalardaki genel beklenti kurumun not veya görünümde değişiklik yapmayacağı yönünde.

Türkiye ile ilgili son değerlendirmesini 5 Mayıs 2017'de yapan S&P, yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde, not görümünü de "negatif" olarak teyit etmişti.

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"İYİLEŞTİRME BEKLİYORUZ"

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, S&P'nin not değişiminden bugüne kadar geçen sürede Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülebilirlik kapasitesinin artığını belirterek "Bu nedenle S&P'den görünüme ilişkin iyileştirme beklemekteyiz." dedi. Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de Türkiye'nin büyümesinin bu yıl yukarı yönlü olarak sürpriz yapmasına karşın S&P'nin, notu ve negatif olan görünümü teyit edebileceğini bildirdi.

HSBC Portföy Yönetimi'nden İbrahim Aksoy yolladığı bir notta "S&P’nin Türkiye Döviz cinsi tahvilleri için kredi notu BB ile yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında bulunuyor. Bu nedenle, S&P kararının piyasalar üzerinde iki yönde de önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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