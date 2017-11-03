‹ Önceki Haber Başbakan Yıldırım'dan 'enflasyon' açıklaması Başbakan Yıldırım'dan 'enflasyon' açıklaması Sonraki Haber › Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti

S&P'nin Türkiye kararı bekleniyor

03.11.2017 - 14:56

S&P'nin bu akşam yapması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü aynı seviyede bırakmasını bekliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye kararını bu akşam açıklaması bekleniyor. Piyasalardaki genel beklenti kurumun not veya görünümde değişiklik yapmayacağı yönünde. 

Türkiye ile ilgili son değerlendirmesini 5 Mayıs 2017'de yapan S&P, yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde, not görümünü de "negatif" olarak teyit etmişti.

##$HABER_1441758$##

"İYİLEŞTİRME BEKLİYORUZ"

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, S&P'nin not değişiminden bugüne kadar geçen sürede Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülebilirlik kapasitesinin artığını belirterek "Bu nedenle S&P'den görünüme ilişkin iyileştirme beklemekteyiz." dedi. Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de Türkiye'nin büyümesinin bu yıl yukarı yönlü olarak sürpriz yapmasına karşın S&P'nin, notu ve negatif olan görünümü teyit edebileceğini bildirdi.

HSBC Portföy Yönetimi'nden İbrahim Aksoy yolladığı bir notta "S&P’nin Türkiye Döviz cinsi tahvilleri için kredi notu BB ile yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında bulunuyor. Bu nedenle, S&P kararının piyasalar üzerinde iki yönde de önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz." değerlendirmesini yaptı. 


Etiketler

  • piyasa
  • Ziraat Bankası
  • kredi notu
  • ekonomi
  • S&P
‹ Önceki Haber Başbakan Yıldırım'dan 'enflasyon' açıklaması Başbakan Yıldırım'dan 'enflasyon' açıklaması Sonraki Haber › Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
111.119 Değişim: -1,66% Hacim : 5.948 Mio.TL Son veri saati : 16:34
Düşük 110.576 03.11.2017 Yüksek 113.489
Açılış: 113.070
3,8562 Değişim: 1,54%
Düşük 3,7967 03.11.2017 Yüksek 3,8663
Açılış: 3,7975
4,4958 Değişim: 1,46%
Düşük 4,4271 03.11.2017 Yüksek 4,5056
Açılış: 4,4309
158,51 Değişim: 1,74%
Düşük 155,78 03.11.2017 Yüksek 158,62
Açılış: 155,79
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.