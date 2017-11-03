Nutella'dan Türkiye kararı

Nutella'nın sahibi İtalyan çikolata üreticisi Ferrero SpA, tüketicilerin artan fındık talebini karşılamak için dünyanın en büyük üreticisi Türkiye dışındaki fındık üreticilerine yöneldi. Şirket Kanada'dan Şili'ye ve Avustralya'ya kadar birçok ülkede yeni üreticiler arıyor.

Nutella'nın yeni yetiştirici bulma çabaları oynak fiyatlar ve sınırlı arzın hakim olduğu 2.8 milyar dolar büyüklükteki fındık piyasasında Türkiye'nin hakimiyetini kırabilir.

Dünya fındık rekoltesinin yüzde 70'i Türkiye'den geliyor. Arzın coğrafi olarak sınırlanması Ferrero, Kraft Heinz Co , Mondelez International Inc ve Nestle SA gibi gıda üreticilerinin tedarik zincirini savunmasız bırakıyor.

Kanada'nın Ottawa eyaleti geçen ay Ontario'da farklı fındık çeşitlerini test eden bir projeye yaklaşık 500,000 Kanada doları katkıda bulundu. Ferrero bu projeyi finanse etmeye destek oluyor. Şu anda 161 hektar büyüklükteki fındıklık alanı 2027'ye kadar 10,100 hektara çıkarmayı hedefleyen projeye Ferrero kaynak sağlıyor.

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Tahminlere Ontariolu bir çiftçi fındık üretiminden mısıra kıyasla 10 kat daha fazla kazanabiliyor.

Ferrero'nun Kanada'daki tarım ekonomistlerinden Barb Yates, ekili fındık alanını artırmak için benzer çalışmaların Sırbistan, Şili, Avustralya, Güney Afrika ve ABD'nin New Jersey eyaletinde de yapıldığını söyledi.

Şilili tarım şirketi Agricola La Campana'nın sahibi Jaime Armengolli, "Herkes fındık ekmek için yeni yer arayışında. Ürünler güzel ve maliyetler düşük. Çiftçiler iyimser" dedi.

Şili'nin devlet istatistiklerine göre kabuklu fındık ihracatı 2016'da 6 bin 500 tona ulaşarak bir önceki yılı neredeyse beşe katladı.

Türkiye'de 2014 yılında görülen don olayı Türkiye'deki mahsule zarar vererek fiyatları yükseltti ve çikolata, pralin ve likör üreticilerinde endişe yarattı.

Ayrıca Türkiye'nin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyatlardaki gerilemeyi durdurmak için büyük miktarda fındık aldı.

İskoçya merkezli Freeworld Trading'de görevli fındık tüccarı Adam Johnston, "(Ferrero) tüm yumurtaları aynı sepete koymanın yarattığı tehlikenin farkına vardı" dedi.

Ferrero sözcüsü Francesca Fulcheri, yakın dönemdeki gelişmelerin şirketin stratejisindeki değişikliğe yol açmadığını ve şirketin Türkiye'nin başlıca üreticilerden biri olarak kalmasını beklediğini belirtti.

Ancak ekim alanının genişleme ihtimali, bahçelerin küçük olduğu, yüksek el emeği kullanan ve nispeten düşük verimle çalışan Türk endüstrisini endişelendiriyor.

Fındık ticareti yapan Durak Fındık'ın yönetim kurulu üyesi Kadir Durak, "Verimi artıramaz ve maliyeti düşüremezsek zaten tehdit altında olan Türkiye'nin fındık sektörünün durumu daha da bozulacak" dedi.