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S&P Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

26.06.2018 - 08:57
S&P'den Yunanistan'a not sürprizi

S&P, Yunanistan'ın uzun dönem yabancı ve yerli para cinsinden kredi notu "B" seviyesinden "B " seviyesine çıkartıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Yunanistan'ın kredi notunun "B"den "B " seviyesine yükseltildiğini duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, Yunanistan'ın uzun dönem yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunun "B" seviyesinden "B " seviyesine yükseltildiği ve görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Yunanistan'ın kısa dönem yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunun ise "B" seviyesinde teyit edildiği belirtildi. Ayrıca, Yunanistan bankalarının performansının finansal koşulları destekleyeceği ve ekonomik büyümeye katkı yapacağı vurgulandı.

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Öte yandan, ülkenin kamu ve özel borcunun yüksek olmaya devam ettiği belirtilerek, yetkililerin yabancı sermaye çekmesinin zayıf kaldığı ifade edildi. Açıklamada, ekonomi politikalarının güçlenmesi ve yabancı sermayenin artması durumlarında ülkenin kredi notunun yukarı çekilebileceği bilgisine yer verilirken, bu koşullar altında gayri safi yurt içi hasıla oranının yükselmesinin ve Yunanistan'ın finansal gücünün artmasının beklendiği kaydedildi.

S&P, geçen sene yüzde 1,4 oranında büyüme kaydeden Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 2, gelecek sene ise yüzde 2,5 oranlarında büyümesini öngörüyor. 


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