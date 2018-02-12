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S&P'den Türk bankalarına uyarı

12.02.2018 - 13:30

S&P'ye göre, Türk bankaların kârlılığı düşecek.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, Türk bankalara dair değerlendirmelerini paylaştı. S&P, "2018'de Türk bankaların kârlılığında düşüş bekliyoruz" şeklinde açıkladı. Kuruluşun bu beklentisi net faiz marjında daralma tahminine dayanıyor. Ayrıca, 2017'ye göre daha düşük kredi hacmi beklentisi ve kurumlar vergisinin yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkması da bu beklentiyi destekleyici olarak gösterildi.

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Ayrıca S&P, "Türkiye'nin Batı'yla bozulan ilişkileri Türk bankaları için bir zorluk. Türk bankalarının faaliyet ortamına dair yükselen riskler fonlama ve varlık kalitelerinin 2018'de siyasi riskler ve liranın değer kaybına karşı hassasiyeti artırabilir" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Halkbank hakkında da değerlendirmelerde bulunarak "ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi büyük bir ceza verirse yatırımcı algısı zarar görür" dedi.

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Etiketler

  • Standard & Poor's
  • Türk Bankası
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