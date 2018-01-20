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S&P Yunanistan'ın kredi notunu değiştirdi

20.01.2018 - 11:02

Yunanistan'ın kredi notu "B-" seviyesinden "B" seviyesine yükseltildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Yunanistan'ın kredi notunu yükselttiğini duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, Yunanistan'ın yabancı ve yerli para cinsinden uzun dönem kredi notunun "B-" seviyesinden "B" seviyesine yükseltildiği, görünümünün "pozitif" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın ekonomik büyümesi ve mali görünümünün düzeldiği belirtilerek, iş gücü piyasasının toparlandığı ifade edildi.

Kredi notunun yükseltilmesiyle ilgili olarak Yunanistan'ın kamu finansmanının istikrarlı şekilde iyileştiği bilgisine yer verilen açıklamada, ülkenin ekonomik beklentisinin de kademeli olarak düzeldiği kaydedildi.

Öte yandan, açıklamada Yunanistan'daki reform sürecini tersine döndürecek büyük değişiklikler olması veya ekonomik büyümenin beklentilerin çok altında gerçekleşmesi durumunda ülkenin görünümünün "durağana" çekilebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Yunanistan ekonomisinin geçen sene yüzde 1,3 büyüdüğünün tahmin edildiği, bu sene yüzde 2, gelecek yıl da yüzde 2,5 seviyelerinde büyüme yakalamasının öngörüldüğü belirtildi.


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