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"EBRD yıllık kaynağının yüzde 18'ini Türkiye'de kullanıyor"

20.01.2018 - 11:11

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Şu anda EBRD yıllık kaynağının yüzde 18'ini Türkiye'de kullanıyor, bu ciddi bir rakam" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Şu anda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yıllık kaynağının yüzde 18'ini Türkiye'de kullanıyor, bu ciddi bir rakam. Neredeyse kaynakların 5'te biri Türkiye'ye kullandırılıyor." dedi.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen EBRD nezdinde kurulacak "Donör Fonu"na ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile EBRD arasında ilişkilerin bir üst seviyeye çıkartıldığını ve bu anlaşmanın Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.

EBRD'nin Avrupa'dan Orta Asya'ya ve Akdeniz'e çok geniş alanda faaliyet gösterdiğini belirten Şimşek, Türkiye'nin son üç yıldır kaynak kullanımında birinci sırada yer aldığını ifade etti.

Bunun EBRD'nin Türkiye'ye olan güvenini gösterme adına çok önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve hükümetlerimizin sağladığı istikrarı, yaptığı yapısal reformları ve ortaya koyduğu performansı da yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde bu güçlü ikili ilişkinin devam edeceğine inanıyorum. Şu anda EBRD, yıllık kaynağının yüzde 18'ini Türkiye'de kullanıyor, bu ciddi bir rakam. Neredeyse kaynakların 5'te biri Türkiye'ye kullandırılıyor. Yenilenebilir enerji, hastane, altyapı projeleri başta olmak üzere özel sektörün rekabetini artıracak projeler, kadınların iş gücüne katılımını destekleyen projeler gibi pek çok alanda bu kaynaklar verimli şekilde kullanılıyor.

Geçen birkaç yıl Türkiye iç ve dış şoklarla karşı karşıya geldi. Birçok uluslararası bankanın kafasında soru işareti oluşurken, Başkan Suma Chakrabarti liderliğindeki EBRD, Türkiye'ye olan güvenini devam ettirdi. Zaman zaman bize bütün itirazlara rağmen 'Türkiye'ye olan güvenim tamdır. Türkiye bu zorlukları aşacak' dedi. Türkiye, gerçekten de bu anlamda bize güvenenleri hayal kırıklığına uğratmadı."

Şimşek, hain darbe girişimine rağmen Türkiye ekonomisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım liderliğinde, hükümetin doğru politikalar geliştirmesiyle çok güçlü toparlanma dönemine girdiğini vurguladı.

Ekonomideki bu sürecin devam edeceğini ve Türkiye ekonomisinin başarı hikayesi yazdığını aktaran Şimşek, "Türkiye tek başına küresel krizden bu yana 8,4 milyon vatandaşına iş imkanı sağladı. Avrupa'daki 28 ülke aynı dönemde 4,6 milyon kişiye iş imkanı sağlayabildi. Çin ve Hindistan hariç Türkiye'nin performansı gerçekten güçlü." ifadelerini kullandı.


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