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S&P Japonya'nın kredi notunu teyit etti

03.04.2020 - 16:05
S&P Japonya'nın kredi notunu teyit etti | Ekonomi Haberleri

S&P, Japonya’nın kredi notunu ve not görünümünü teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'tan (S&P)yapılan açıklamada Japonya’nın “A /A-1” olan kredi notunun ve pozitif not görünümünün teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs salgınının ülkenin mali istikrar sürecini engellemesine rağmen, 1-2 yıllık dönemde sürecin yeniden yoluna girmesinin beklendiği kaydedildi.

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S&P açıklamasında görünümün pozitifte tutulmasına gerekçe olarak ise gelecek 1-2 yıllık dönemde kamu borcunun ekonomiye olan oranının azalması yönündeki beklenti gösterildi. 


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