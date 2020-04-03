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ICBC Türkiye’den VakıfBank’a 325 milyon dolar kredi

03.04.2020 - 16:14
ICBC Türkiye’den VakıfBank’a 325 milyon dolar kredi | Ekonomi Haberleri

VakıfBank, 2017 yılında ICBC Grubundan temin ettiği 250 milyon dolar tutarındaki krediyi 75 milyon dolar artırarak 325 milyon dolar olarak yeniledi.

VakıfBank, muhabir banka ağının gücüyle kaynak temin etmeye devam ediyor. Son olarak ICBC Grubundan 2017 yılında temin ettiği 250 milyon dolarlık krediyi yüzde 130 oranında yenileyen VakıfBank, böylelikle 325 milyon dolarlık bir kredi işlemine imza attı. ICBC Türkiye üzerinden sağlanan kredinin vadesi ise üç yıl olarak belirlendi.

“BANKAMIZA VE MİLLİ EKONOMİMİZE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ”

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Dünya finans piyasalarının zor bir döneminde gerçekleştirdikleri işleminin önemini vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin çok yoğun bir şekilde hissedildiği bir dönemde, temin ettiğimiz üç yıllık kredi, Bankamıza ve milli ekonomimize duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Söz konusu kredi, dış ticaretin finansmanı ile birlikte genel finansman ihtiyaçları çerçevesinde kullandırılabilecek. Böylesi zorlu bir süreçte dahi muhabir bankalarımızla olan güçlü işbirliğimiz sayesinde kaynak temin ediyor ve reel sektöre destek olma görevimizi yerine getiriyoruz” dedi.

ICBC GRUBU İLE ARTAN İŞBİRLİĞİ

Dünyanın en büyük bankası olan ICBC Grubu ile iş birliğinin memnuniyet verici bir noktada olduğunu kaydeden Üstünsalih, ‘’2017 yılında ICBC Grubu ile imzaladığımız iyi niyet anlaşması sonrası dış ticaret, proje finansmanı, sermaye piyasası işlemleri, hazine işlemleri, hesap işlemleri, RMB nakit yönetimi gibi birçok alanda işbirliğimizi artırmaya yönelik adımlar attık. Dünya zorlu bir süreçten geçerken ilave kaynak sağlayarak yenilediğimiz bu kredi anlaşması vasıtasıyla mevcut ilişkilerimizi pekiştirmiş olduk. Bu vesileyle Bankamıza sağlamış oldukları kaynak için ICBC Türkiye ve ICBC Grup yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kendileriyle yeni ve büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.


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