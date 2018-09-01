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S&P Arjantin'in kredi notunu izlemeye aldı

01.09.2018 - 12:28
S&P Arjantin'in kredi notunu izlemeye aldı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Arjantin'in "B+" olan uzun dönem ve "B" olan kısa dönem kredi notu "negatif izlemeye" aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Arjantin'in kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Arjantin'in "B+" olan uzun dönem ve "B" olan kısa dönem kredi notunun "negatif izlemeye" alındığı belirtilerek, ülkenin kredi notunun indirilebileceği uyarısında bulunuldu.

Arjantin'in kredi durumunun kötüleştiğinin belirtildiği açıklamada, hükümetin ekonomiyi istikrara kavuşturma stratejisinin zayıfladığı kaydedildi.

Arjantin'in para birimindeki dalgalanmanın ekonomik düzenleme tedbirlerinin etkili olarak uygulanmasını tehlikeye sokabileceği ifade edilen açıklamada, hükümetin para birimi üzerindeki baskıyı kontrol altına alarak gelecek sene ekonomik toparlanmaya hazırlık yapması durumunda ülkenin kredi notunun değiştirilmeyeceği vurgulandı.

Öte yandan, açıklamada, yüksek enflasyon ve para birimi üzerindeki baskıların hükümetin mali düzenleme stratejisini olumsuz etkilemesi ve borç yükünü artırması durumlarında ise ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısı yapıldı.

S&P, geçen sene yüzde 2,9 büyüyen Arjantin ekonomisinin, bu sene yüzde 0,5 daralmasını, gelecek yıl ise yüzde 1,8 büyümesini öngörüyor.


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