İstanbul'un enflasyonu açıklandı
İstanbul'da geçen ay perakende fiyatlar yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 artış gösterdi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 arttı.
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