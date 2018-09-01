İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 arttı.

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