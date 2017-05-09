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Sonera'nın Turkcell hisse satışı gerçekleşti

09.05.2017 - 17:44

Sonera'nın 155 milyon adet Turkcell hisse satışı gerçekleşti.

Sonera Holding BV adına Türkiye'deki vekili Ayşe Hergüner Bilgen tarafından Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Sonera Holding BV'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'deki 155 milyon adet payın satış işleminin pay başı 11,45 TL fiyat ile gerçekleştirildiği bildirildi.

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Açıklamada, söz konusu payların takasının gerçekleşmesiyle birlikte Sonera Holding BV'nin, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'deki paylarının 8 Mayıs itibarıyla yüzde 7,04'e düştüğünün bilgisi verildi.

4 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de (Turkcell) yaklaşık yüzde 14 doğrudan hissedarlığa sahip olan Sonera Holding BV'nin, Turkcell'in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 6,8'ine tekabül eden hisselerini satma kararı aldığını bildirmişti.


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