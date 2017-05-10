ABD'nin YPG'ye silah yardımına onay vermesi ardından artan jeopolitik kaygılarla dolar/TL yönünü yukarı çeviren dolar fiyatları, ilerleyen saatlerde 3.60 seviyesinin altına geriledi.

Fransa seçimleri sonrası kâr satışlarının etkisiyle dün 3.61'i aşan ancak günü 3.5850 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah artan jeopolitik tansiyon ile yeniden 3.62'li seviyelere yükseldi. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.6277 seviyesini görürken, ilerleyen saatlerde yönünü aşağı çevirerek en düşük 3.5860 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 15.59 itibarıyla 3.5910 seviyesinden işlem gördü.

Aynı dakikalarda euro/dolar paritesi 1.0878 seviyesinden işlem görürken, euro/TL ise 3.9954 seviyesindeydi.

Dolar karşısında Güney Afrika randı yüzde 0,9, Meksika pesosu yüzde 0,6, Polonya zlotisi yüzde 0,3 değer kazandı.

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DOLARDA HAREKETLİLİK DEVAM EDER Mİ?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Piyasalarda akşamdan sabaha çok değişim yaşandı. Küresel piyasalara ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kararlar damga vurdu. Trump’ın FBI Direktörü James Comey’i görevden alması, bir de bunun üzerine Kuzey Kore’nin 6. nükleer denemesini yapacağına dair haberler küresel çapta gerginlik yaratacak konular. Pentagon’un, Trump’ın PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD’ye silah verilmesi yönünde talimat verdiğini açıklaması ise bizim açımızdan bölgedeki çıkarlarımız konusunda olumsuzluk yaratıyor. Nitekim akşam saatlerinde TRY’nin USD karşısında sert şekilde değer kaybederek 3,6281 seviyesine ulaştığını gördük" dedi.

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Erkan şöyle devam etti: "ABD’nin Rakka’nın IŞİD’den geri alınması konusunda bölgedeki Kürtler’e yardımda bulunması ve PYD’yi silahlandırması Türkiye’nin uzun süredir karşı çıktığı bir konuydu. Türkiye’nin çıkarlarına zarar verecek ve Batı dünyası ile olan ilişkilerini de gerebilecek bu gelişme ile beraber; TRY üzerinde oluşan baskı önümüzdeki zaman diliminde de devam edebilir. Yatırımcılar açısından da bu durum çok zorlayıcı olacak. Çünkü artan piyasa fonlama maliyetlerine rağmen TRY değer kaybediyor, bu gelişmeler de muhtemeln kuru 3,65 üzerine götürecek.

Diğer taraftan USD’nin Fed opsiyon fiyatlaması çerçevesinde değer kazandığı, ABD tahvil faizlerinin yükselişe geçtiği, Orta ve Uzak Doğu siyasi gelişmelerinin EM varlıklarının cazibesini azaltacağı bir ortamda TRY’nin uzun döneme yayılan bir değerlenme içine girmesi zor görünmektedir. USDTRY günlük grafiği üzerindeki projeksiyon kanalları 3,52’den başlayan yükselişin hedefini 3,68 olarak vermekte. Yakın vadeli opsiyon sözleşmeleri de kurun yukarı yönlü kırılma noktasını aşağı yukarı aynı bölge olarak göstermektedir."

TRUMP, SİLAH YARDIMINA İZİN VERDİ

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin kesin dille karşı çıkmasına rağmen Suriye'nin Rakka kentinin İslam Devleti militanlarından geri alınması için Suriyeli Kürt silahlı grup YPG'ye silah yardımı yapılmasına izin verdi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Dana White, Türkiye'nin endişelerinin farkında olduklarını ifade ederek, "Koalisyon ortağımız Türkiye'nin güvenlik endişelerinin son derece farkındayız... Türk halkı ve hükümetini temin ederiz ki ABD yeni güvenlik riskleri önlemek ve NATO müttefikini korumak için çalışmaya devam edecektir" dedi.

YATIRIMCI YEN'E SIĞINDI

Küresel piyasalarda ise dolar ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi hakkında inceleme yürüten FBI direktörünü görevden almasının ardından yatırımcıların riskten kaçınmasına paralel olarak yen karşısında değer yitirdi.

FBI direktörü James Comey, Rusya'nın geçen yılki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump'ın seçim çalışmalarını yürüten ekibin Rusya ile olası ilişkileri hakkında inceleme yürütüyordu.

ABD'de siyasi belirsizlik yaratacak her türlü gelişme Trump'ın söz verdiği vergi reformu ve ekonomiyi destekleme tedbirlerinin Kongre'den geçmesini zorlaştıracağı için dolar üzerinde baskı yaratıyor. Dolar endeksi dün üç haftanın zirvesi 99.688 seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0.2 gerileyerek 99.415'te bulunuyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.60 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.41 seviyesindeydi.

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