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Şişecam'ın ikinci çeyrekte karı düştü

30.07.2019 - 10:34
Şişecam'ın ikinci çeyrekte karı düştü | Ekonomi Haberleri

Şişecam'ın net kârı ikinci çeyrekte yüzde 26.2 düşüşle 479.8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şişecam'ın net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.2 düşüşle 479.8 milyon liraya gerilerken, satış gelirleri yüzde 27 artışla 4.69 milyar liraya çıktı. Şirket bu sabah KAP'ta yayımlanan Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 11 düşüşle 928.1 milyon lira net kâr ederken, satış gelirleri yüzde 27.1 artışla 8.6 milyar liraya çıktı.

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