Arçelik karını yüzde 52 artırdı | Ekonomi Haberleri

Net kârı ikinci çeyrekte yüzde 52.3 artışla 219.1 milyon TL'ye çıkan Arçelik yıl sonu ciro ve FAVÖK hedefini düşürdü.

Arçelik'in net kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52.3 artışla 219.1 milyon liraya çıkarken, satış gelirleri yüzde 29.4 artışla 8.4 milyar lira oldu. Şirket bu yıl için mali hedeflerini ise aşağı revize etti.

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Arçelik 2019 yılı ciro büyümesi hedefini TL bazında yüzde yüzde 25-30 artıştan, yüzde 20-25 artışa; faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefini yaklaşık yüzde 11.5'ten yaklaşık yüzde 10.5'e düşürdü. Uzun vadeli FAVÖK marjını yaklaşık yüzde 12'de tuttu. Şirketin dün akşam KAP'ta yayımlanan Nisan-Haziran bilançosuna göre net kâr ilk yarıda yüzde 38.6 artışla 444.5 milyon lira, satış gelirleri yüzde 30 artışla 15.3 milyar lira oldu.

Arçelik Türkiye beyaz eşya pazarı daralma tahminini yaklaşık yüzde 10'dan yaklaşık yüzde 15'e yükseltti, küresel pazar büyüme tahminini yaklaşık yüzde 2'de tuttu.