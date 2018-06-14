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Türk devinden Hindistan hamlesi

14.06.2018 - 09:49 | Son Güncelleme :
Türk devinden Hindistan hamlesi

Şişecam, Hindistan'da yarı yarıya ortak olduğu HNG Float Glass'ın tamamını 85.4 milyon dolara satın aldı.

Şişecam, Hindistan’da 2013 yılından bu yana yüzde 50 ortak olduğu düzcam üreticisi iştiraki HNG Float Glass Limited (HNGFL) şirketinin yüzde 49.8 payını 85.4 milyon dolar karşılığında satın alarak şirketin yüzde 99,80 hissesinin sahibi oldu.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Şişecam’ın, “düzcam”, “cam ev eşyası”, “cam ambalaj” ve “kimyasallar” olmak üzere dört ana iş kolunda faaliyet gösterdiğini belirterek, “Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikamız doğrultusunda potansiyel tüm fırsatları değerlendirmek için sürekli çalışıyoruz.

Hindistan’da gerçekleştirdiğimiz satın alma da bu çalışmalarımızın bir sonucudur.

Büyüme potansiyeli bakımından dünyanın en cazip pazarları arasında yer alan Hindistan, artan refah düzeyine paralel olarak yükselen cam talebiyle önemli bir portansiyele sahiptir.

Bu hamle, Topluluğumuz’un Hindistan pazarındaki yatırımlarında ana hissedar haline gelmemizle stratejik insiyatifleri devreye almamızı hızlandıracaktır” diye konuştu.

Şişecam Topluluğu’nun bugün toplam 13 ülkede üretim faaliyetlerini yürüttüğünü vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Kırman, şunları söyledi: “Hindistan bugün dünyanın en hızlı büyüyen otocam pazarına sahip ülke konumundadır. İnşaat sektörünün düzcam pazarı ile etkileşimine bakıldığında büyümenin yanı sıra kullanıcı trendlerindeki değişimin de pazara önemli etkisi olacağı değerlendirilmektedir.

Özellikle çift cam kullanımının yaygınlaşması ve kaplamalı camlara olan ilginin artmasıyla birlikte 2017 – 2023 döneminde mimari cam talebinin yıllık yüzde 7 seviyesinde artacağı tahmin edilmektedir.

Şu an üretim faaliyetlerimizi günlük 600 ton kapasite ile düzcam ve ayna üretimi yapan bir tesis ile sürdürdüğümüz Hindistan’da yatırımlarımızı, büyüme potansiyeline paralel olarak sürdüreceğiz.”


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