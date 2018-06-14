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Petrol fiyatları 76 doların üzerinde

14.06.2018 - 09:56
Petrol fiyatları 76 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,39 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,37 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,79 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,47 dolardan açıldı.

Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 1,2'lik artışla 76,39 dolardan işlem görmeye başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,58 dolardan alıcı buldu. 
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) dün açıklanan aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı mayısta bir önceki aya göre günlük 276 bin varil artarak, 98 milyon 700 bin varil olarak gerçekleşti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla günlük 50 bin varil artarak 31 milyon 690 bin varil oldu.

Mayısta OPEC içinde üretimde günlük bazda en fazla düşüş Nijerya ve Venezuela'da yaşanırken, Suudi Arabistan ve Irak günlük petrol üretimlerini artırdı.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,1 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 432,4 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Öte yandan, ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 100 bin varil artışla 10,9 milyon varile çıktı.

Bu sonuçla ülkenin ham petrol üretimi yeni bir rekor seviye kaydederken, son 22 haftada 21. kez artış göstermiş oldu.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının yüksekliğine dikkati çekerek, "Petrol fiyatları çok yüksek, arkasında yine OPEC var.

Bu iyi değil." ifadesini kullandı. Trump, nisan ayında da OPEC'i petrol fiyatlarını suni olarak yükseltmekle itham etmişti.

Uzmanlar, OPEC'in 22-23 Haziran'da Viyana'da yapılacak toplantısında, ABD'nin petrol üreticisi ülkelere karşı yaptırımlarının gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Toplantıda, OPEC'in petrol arzına yönelik bir yılı aşkın süredir uygulamada olan üretim kısıntısı anlaşmasında kotaların değişip değişmeyeceğinin de tartışılacağına dikkati çekiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 76,56 ile 76,72 dolar aralığının direnç, 76,24 ile 76,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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