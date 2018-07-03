Şişecam Meksika'da fırsat kolluyor

Avrupa ve Hindistan'da büyümeye devam edeceklerini belirten Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kırman, bunun yanında Meksika'ya da baktıklarını ve süregelen korumacılık politikalarının bu konuda belirleyici unsur olacağını dile getirdi.

Cam ev eşyasında dünyanın üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda ise beşinci büyük üreticisi konumundaki Şişecam Topluluğu geçtiğimiz ay Hindistan ve İtalya'da yaptığı satın almaların ardından Meksika, Hindistan ve Avrupa başta olmak üzere yeni yatırım fırsatları üzerinde çalışıyor.

Reuters'in haberine göre; Topluluk, önümüzdeki dönem stratejisi kapsamında ana iş kolları dışındaki alanlara da girmeyi planlıyor.

Camın dışında gelecek vaat eden başka alanlarla ilgili de pozisyon alma planları olduğunu belirten Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, geleceğin teknolojileri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki start-up firmalarına yatırımla ilgilendiklerini söyledi.

Ana iş kollarında ise Hindistan'da otomotiv camı, Meksika'da ise cam ambalaj yatırımı için pazar araştırması ve fizibilite çalışması yürüttüklerini belirten Kırman, buna karşın önümüzdeki dönemde yatırım kararlarında ABD başta olmak üzere dünyadaki korumacı politikalar ile ticaret savaşlarının seyrinin belirleyici olacağını belirtti.

Büyümesini organik ve inorganik şekilde sürdüren Şişecam'ın 13 ülkede toplam 43 üretim tesisi bulunuyor.

Topluluk son olarak haziran ayında İtalya'da düzcam alanında Sangalli Vetro Manfredonia tesisini 15.7 milyon euroya satın almıştı. Topluluk yine haziran ayında yüzde 50 ortak olduğu Hindistan'daki düzcam üreticisi HNG Float Glass'ın kalan yüzde 49.8 payını da 85.4 milyon dolara satın almıştı.

HİNDİSTAN'DA YENİ FABRİKA KURULABİLİR

Kırman, Hindistan'ın büyüme potansiyeli açısından dünyanın en cazip pazarlarından biri olduğunu belirterek, "Hindistan özellikle düzcam açısından çok iyi bir pazar. Ürün çeşitlendirmesi, yeni fırın yatırımı yapılması ve başka işler anlamında yeteneklerimizi hızlı şekilde artırmayı planlıyoruz. Hindistan'da ürün gamını genişleterek daha etkin faaliyet göstereceğiz" dedi ve ekledi:

"Hindistan otomotiv pazarının da çok ciddi büyüme trendinde olduğu bir yer. Orada şu anda bir otomotiv cam üretimimiz yok. O konuyu da ileriye dönük olarak değerlendireceğiz...Otomotiv camı üretimi için yeni bir fabrika yatırımı lazım. O konuda bir değerlendirme yapacağız. Ancak bunun ne zaman olacağı finansman olanakları, pazar imkanları gibi bir çok unsurla bağlantılı."

Şişecam Topluluğu şirketi Trakya Cam mevcut durumda Hindistan'da günlük 600 ton kapasite ile düzcam ve ayna üretimi yapıyor.

İtalya'da yaptıkları ikinci satın almanın ardından bu pazardaki ikinci büyük üretici konumuna geldiklerini belirten Kırman, "Kapasite olarak İtalya'daki en büyük iki oyuncudan biriyiz. Aldığımız fabrika yıllık 190 bin ton düzcam üretim kapasitesine sahip. Ayrıca kaplama, lamine ve satine hatları da mevcut. Tesis şu anda çalışmıyor çünkü duran bir fabrikayı aldık. Ancak makine, fırınla ilgili siparişler veriliyor; üretim yetenekleri geniş bir fabrika olacak. İtalya'nın kuzeyinde daha önce aldığımız fabrika ile birlikte hem iç pazar hem ihracat anlamında bu ülkedeki esnekliğimizi artırmış olacağız" diye konuştu.

"BATI AVRUPA CAZİP DEĞİL"

Kırman, İtalya'da yeni bir yatırımın daha gündeme gelip gelmeyeceği ile ilgili olarak ise, "Büyük ihtimalle planlayacağız. Kuzeydeki fabrika anlamında bir gelişim planlayabiliriz, üzerinde düşünüyoruz. Ama şu anda biraz erken. Önce ikinci fabrikamızı faaliyete alıp üretime geçmemiz lazım. Ondan sonra İtalya'nın ihtiyacı, yakın pazarlar gibi değerlendirmeleri yapacağız" dedi.

Avrupa'nın diğer ülkelerinde de yatırım fırsatlarını takip ettiklerini belirten Kırman; ülke olarak bakıldığında ise Batı Avrupa ülkelerinde yatırım yapmanın yüksek maliyetler nedeniyle çok cazip görünmediğini söyledi.

MEKSİKA'YA BAKIYORUZ, KORUMACI POLİTİKALAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Şişecam'ın büyüme stratejisini Avrupa ile sınırlandırmadığını; Topluluğun nerede büyüyeceğinin pazar ve müşteri dengeleri ile ilgili olduğunu belirten Kırman, "Şu anda Meksika'ya da bakıyoruz. Bize gelen çok ilginç teklifler var" bilgilerini paylaştı. Kırman, "Ancak Meksika ile ilgili önemli durum şu; Trump ve dolayısıyla ABD'nin pozisyonlanması, ticaret anlaşmaları gibi gelişmeleri dikkate alırsanız, bunlar hesap yapmayı zorlaştıran unsurlar haline dönüştü. Dolayısıyla biz nerede daha akılcı bir bütünsellikle büyürüz diye bakıp ona göre hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kırman, Meksika'daki olası bir yatırımı cam ambalaj alanında düşündüklerini söyledi.

Cam ambalaj, düzcam, cam ev eşyası ve kimyasallar olmak üzere dört ana iş kolunda faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu 2017 yılında 4.8 milyon ton cam, 2.3 milyon ton soda, 4.2 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirmişti.

ANA İŞ KOLU DIŞINDAKİ ALANLARA YATIRIMLA İLGİLENİYOR

Şişecam'ın strateji olarak temel yaklaşımında bir takım farklılaşmalara gittiğine de dikkat çeken Kırman, "Şu anda en önemli arayışımız, içinde bulunduğumuz ana alanların dışında neler yapabileceğimiz. Buna bakıyoruz. Geliştirilebilecek teknolojiler, camla ilgili ya da cam dışında geleceğin teknolojilerine yönelik start-up şirketler var. Bu tür şirketlerle ilgileniyoruz, şu anda bir çoğunu inceliyoruz. Yurt dışında da bakıyoruz, yurt içindekilerle de ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırman şu ifadeleri kullandı: "Camla ilgili olmasına gerek yok. Camın dışında gelecek gösteren bir alan varsa, onunla da ilgileniyoruz. Stratejimizi, ana iş kollarımız dışında gelecek vaat eden alanlarda pozisyon almak olarak tanımlayabiliriz."

Türkiye'deki cam yatırımlarının da sürdüğünü kaydeden Kırman, Yenişehir'deki düzcam tesisinde kaplama hattı yatırımının bu ay üretime başlamasını planladıklarını söyledi. Kırman, Balıkesir'deki yeni cam elyaf tesisinin 2-3 ay içinde tamamlanarak üretime başlayacağını; Eskişehir'deki cam ambalaj fabrikasındaki yeni fırın yatırımının da 1-2 aya kadar tamamlanacağını söyledi.

Kırman, iç pazar talebinde ise şu anda bir olumsuzluk yaşamadıklarını; üçüncü çeyrekte ekonomik yavaşlama olsa bile bunun etkisinin kendilerine gecikmeli yansıyacağını belirtti.

Paşabahçe'nin halka arzını koşullar daha uygun hale gelene kadar beklemede tutmaya devam ettiklerini kaydeden Kırman; planlanan 750 milyon dolara kadar tahvil ihracını da yükselen faizler ve fiyat oynaklıkları nedeniyle gerçekleştirmediklerini bildirdi.

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