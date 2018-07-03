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Mehmet Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi

03.07.2018 - 17:31 | Son Güncelleme :
Mehmet Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon/cari açık gibi sorunlar kökten çözülür" şeklinde değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, orta vadede enflasyon ve cari açık gibi sorunların çözüleceğini, dış kaynakla ekonomide yumuşak inişin mümkün olduğunu ifade etti. Şimşek'in açıklaması bugün açıklanan ve yıllık bazda 14 yılın zirvesine yükselen enflasyon verisini izliyor. Uzmanlar enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 16 yükselmesini bekliyorlar.

Şimşek Twitter hesabından, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon/cari açık gibi sorunlar kökten çözülür. Yeni hükümet politika setini (para, maliye, makro-ihtiyati) daha da güçlendirip, ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürür, yapısal reformları önceliklendirir, +(artı) dış kaynakla yumuşak iniş mümkün" dedi.


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