Şimşek'ten 'erken seçim' yorumu

Başbakan Yardımcısı Şimşek, erken seçimin gündemde olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek gündemdeki önemli konuları yorumladı. BES'te 2019 yılında katılımcı sayısı öngörülerinin 14-15 milyon olduğunu belirten Şimşek, "Türkiye’nin tekrar %5-6 büyüme patikasına oturacağına inanıyorum" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye olağanüstü bir dönemden geçti. Türkiye için en kötüsü geride kaldı. Erken seçim gündemde değil" şeklinde yorum yaptı.

Şimşek, "Devlet olarak Halkbank'ın arkasındayız. Halkbank'ın hiçbir işlemi küresel normlara aykırı değil" yorumunu yaptı.