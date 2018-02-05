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Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi

05.02.2018 - 12:51 | Son Güncelleme : 05.02.2018 - 15:18

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız; gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" şeklinde açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun Ocak ayında 157 baz puan gerilediğini, enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabaları artıracaklarını gerekli adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Şimşek Ocak ayı tüketici fiyatları enflasyon verilerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Enflasyonla mücadelede gösterdiğimiz kararlılığın meyvelerini almaya başladık. Enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 10.35 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, geçen yıl enflasyonun zirve seviyesinden 263 baz puan ve yıl sonu seviyesinden 157 baz puan daha düşüktür. Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları enflasyonu Ocak'ta yüzde 1.02 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11.92'den yüzde 10.35'e geriledi.

"Para politikasının kararlı duruşu ve yapısal reformlardaki adımlarımız bir yansıması olarak önümüzdeki dönemde kurdaki göreli istikrarın da enflasyondaki düşüşe katkı vermesini bekliyoruz" diyen Şimşek, bu çerçevede çekirdek enflasyon göstergelerinin önümüzdeki dönemde kademeli olarak azalacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Gıda Komitesi çalışmalarının orta ve uzun vadede enflasyondaki oynaklığı belirgin ölçüde azaltacağını belirten Şimşek, son dönemde ürün ihtisas borsası çalışmaları başta olmak üzere bu yönde yapısal nitelikte önemli kararlar alındığını belirtti.

"Para ve maliye politikaları eşgüdümü çerçevesinde kamu fiyat ayarlamalarında azami hassasiyet göstermekteyiz" diyen Şimşek Avrasya tüneli geçiş ücretlerinde yapılan KDV indiriminin bu desteğin bir yansıması oluğunu belirterek, "Böylelikle ulaşım maliyetleri üzerinden de dezenflasyona katkı veriyoruz" dedi.

Avrasya tünelinden geçişlerdeki KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Bu adımla birlikte Şubat ayı başında 16.6 TL'den 21 TL'ye yükseltilen geçiş ücreti de 19.2 TL'ye çekişmiş oldu.

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