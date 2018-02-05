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Enflasyon neden sürpriz yaptı?

05.02.2018 - 11:17 | Son Güncelleme : 05.02.2018 - 11:54

Enflasyon yılın ilk ayında yüzde 1.32-1.28 olan beklentilerin altında yüzde 1.02 arttı. Bu artışın yavaşlamasını ne sağladı?

YILIN ilk enflasyon verileri geldi. Anadolu Ajansı ve Reuters’in anketleri yüzde 1.28-1.32 seviyelerinde tüketici enflasyonunda aylık artış beklentisini ortaya koyuyordu. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)verilerine göre ocakta aylık artış yüzde 1.02’de kaldı. Peki bu veri neden beklentinin altında?


Aslında, gerek yılbaşında vergilere yapılan yeniden değerleme zamları, gerek elektrikteki yüzde 8.8’lik zam, gerekse benzin fiyatlarındaki artış enflasyonda yükselişin kaçınılmaz olduğunu gösteriyordu. Ancak, devreye kış sezonuna son noktayı koyan giyim ve ayakkabı grubu girdi. Giyim ve ayakkabı grubunda ocakta yaşanan yüzde 6.02’lik düşüş manşet enflasyonu 0.43 puan geriletti. Yani, haberleşme hariç her grupta yaşanan artışlara giyim grubu tek başına karşı koydu. Gıdada yüzde 1.67’lik yükseliş 0.38 puanlık bir enflasyon artışı getirdi. Elektrik zammı konut grubunu yükseltti, ulaştırma grubunda ise hem otomobil fiyatları hem de benzin zammı etkili. Ayrıca, otoban geçiş ücretleri, köprü zamları unutulmasın. Bu iki grupta zamlar yüzde 20-25 arasında. Çeşitli mal ve hizmetlerdeki artış da yeniden değerleme zammı. 


Etiketler

  • enflasyon
  • gıda fiyatları
  • giyim sektörü
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