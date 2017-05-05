Şimşek,"Çift haneli enflasyon kabul edilebilir değil; teknolojiye destek için yatırım bankası kurma niyetimiz var" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Forum İstanbul'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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*Çift haneli enflasyon kabul edilebilir değil

*Ciddi sıkılaşmaya gidildi; bunun enflasyonda gecikmeli etkisi ortaya çıkacak

*Bugün gıda komitesini toplantıya çağırdım, ciddi tedbir almamız lazım, alacağız

*Kamu maliyesi en güçlü tarafımız, orada ufak bir genişleme var, ölçüsü önemli; onu sınırlamak lazım, önemli olan çok açılmamak

*Teknolojilere destek verecek bir yatırım bankası kurma niyetimiz var; ya mevcut bir yatırım bankasını yapılandırmak lazım ya da yeni banka kurmak lazım

*Mevcut banka Türkiye Kalkınma Bankası olabilir, bu konu Mayıs ayı sonrasında değerlendirilecek