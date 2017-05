S&P Türkiye'nin notunu değiştirir mi?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not değerlendirmesini bu akşam yapması bekleniyor. Uzmanlar beklentilerini ve olası piyasa tepkilerini açıkladı.

"SERT TEPKİ BEKLEMİYORUZ"

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, “S&P nezdinde kredi notumuz BB seviyesinde ve görünümümüz negatif durumda bulunuyor. S&P en son ocak ayında görünümümüzü durağan’dan negatife çekmişti ve TCMB’nin para politikasının kur ve enflasyon baskılarını önlemek için yetersiz kalacağını belirtmişti” dedi.

Turşucu şöyle devam etti: “Gelinen noktada kur baskısı konusunda TCMB’nin başarılı olduğu söylenebilir ancak enflasyon konusunda somut bir sonuç alınabilmiş değil. Büyüme konusunda olumsuz bir tablo çizen S&P’nin yeni bir karar için yılın ilk büyüme verisini almasını ve yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerini bekleyebileceğini düşünüyorum. S&P için 3 Kasım tarihindeki değerlendirme daha kritik olabilir. Bu nedenle yarınki değerlendirmesinde kredi notunda ve görünümde değişiklik beklemiyorum. S&P’nin kararının TL ve Borsa üzerinde çok etkili olmasını beklemiyorum”

S&P'DEN BİR DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUZ

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, “S&P en son Ocak ayında Türkiye’nin kredi notu görünümünü “durağan”dan “negatif”e indirmişti, ki bundan bir önceki değerlendirmesinde yaptığı aksiyon bunun tam tersiydi. 20 Temmuz 2016’dan beri sürekli olarak bir not aksiyonu halindeler.. Hali hazırda kredi notumuz S&P nezdinde yatırım eşiğinin iki kademe altında. Ancak, mevcut not görünümümüzü Ocak’ta “negatif”e çekerek, gelişmeleri izlediklerini göstermiş ve adeta yeni bir not indirimi uyarısı vermişlerdi. Gelinen noktada, gerek kuvvetli olduğumuz mali disiplin ve bankacılık sektörü alanlarında kötüye gidiş olmaması, gerekse de uygulanan sıkı para politikası sayesinde fiyat istikrarının bir miktar sağlanabilmiş olması itibariyle, negatif bir aksiyon gelmeyecektir. Enflasyondaki yükselişin devam etmesi, inişli çıkışlı dış ilişkiler ve siyasete ilişkin risklerin devamı ise notumuz açısından uzun dönemde aşağI yönlü risk oluşturmaya devam ediyorlar” şeklinde kaydetti.

Erkan değerlendirmelerine şunları ekledi: “Piyasada bir takım ekonomistlerin beklentisi görünümün “durağan”a çekebileceği, baz senaryo ise notun ve görünümün aynen korunacağı şeklinde. S&P notu mevcut görünümüyle beraber teyit ederse, çok ciddi bir piyasa reaksiyonu beklemiyoruz. Görünümün “durağan”a çekilmesi ise Türk varlıklarına bir miktar iyi bir yansımada bulunur. S&P’nin ne yapacağı diğer iki derecelendirme kuruluşlarının aksiyonlarına ilişkin öngörü yapabilmemiz açısından da önemlidir. Çünkü S&P, Fitch, Moody’s eşittir; S&P daha eşittir. Biz, S&P’den herhangi bir değişiklik gelmesini beklemiyoruz, derecelendirme kuruluşları referandumdan sonra daha uzun süreli etkileri görmeyi tercih edeceklerdir.”

GÖRÜNÜM KONUSUNDA BİR İYİLEŞTİRME OLUR MU?

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdür Eral Karayazıcı, "S&P ile Türkiye olarak bizim bir anlaşmamız yok. Ancak bu verdikleri notu ve değerlendirmeyi önemsiz kılmıyor. Çünkü S&P Moody's ile birlikte en büyük sayılan iki kredi kuruluşundan biri ve küresel fonlar adına önemli bir otorite. Başka bir deyişle bizim bu kuruluş ile anlaşmamız yoksa da müşterilerimizin anlaşması devam ediyor" dedi.

S&P'de ülke notumuz Moody's ve FITCH'e göre bir basamak altta olduğu için düşmeyeceğini belirten Karayazıcı, "Görünüm konusunda bir iyileştirme olur mu derseniz bence zor. Bu yönde bir aksiyon için bir süre daha izlemede kalmayı tercih edebilirler. Bu bakıma görünümü negatifte bırakma ihtimalleri çok daha yüksek.

Kararın piyasa etkisini sadece görünüm değişir mi değişmez mi sorusunun yanıtında aramak yetersiz olur. Türkiye ekonomisinde en kötü geride kalmış olabilir vurgusu mu ön plana çıkacak yoksa riskler artarak varlığını koruyor mu diyecekler ? Baz senaryoları ne olacak ? Bu sorulara yönelik sinyaller ölçülü piyasa etkisi gösterebilir. Ne iyimser ne karamsar sayılacak dengeli bir değerlendirme ve sıfıra yakın piyasa etkisi benim en olası gördüğüm senaryo" şeklinde ekledi.