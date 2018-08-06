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Seyahate 6,3 milyar lira harcandı

06.08.2018 - 10:57
Seyahate 6,3 milyar lira harcandı

Bu yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 11 milyon 876 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 6 milyar 300 milyon 922 bin lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, birinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,3 artarak 15 milyon 486 bin olarak gerçekleşti. 

AA'da yer alan habere göre; bu dönemde seyahate çıkanlar 112 milyon 768 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,3, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 407 lira oldu. 

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Yurt içinde ikamet eden 11 milyon 876 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,9 artışla 6 milyar 300 milyon 922 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı. 

Yurt içi turizm harcamasının yüzde 94,2'sini (5 milyar 936 milyon 291 bin lira) kişisel, yüzde 5,8'ini (364 milyon 631 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu. 

Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 68,7 ile ilk sırada yer aldı.

Bunu, yüzde 15,9 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 8,7 ile sağlık takip etti. Bu dönemde seyahate çıkanlar 92 milyon 187 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş ve akraba evinde kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 254 bin gecelemeyle otel yer alırken, bunu 6 milyon 982 bin geceleme sayısıyla kendi evi izledi. 


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