İran'a yönelik yaptırımlar bugün başlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bugün tekrar devreye alınacak olan İran'a yönelik yaptırımları tümüyle uygulayacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray'ın İran yaptırımlarının uygulama ayrıntılarını bugün açıklayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekilme ve anlaşma ile kaldırılan Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar başlatma kararı almıştı.

ABD Hazine bakanlığından bir yetkilinin verdiği bilgiye göre iki aşamada başlatılacak olan yaptırımların ilki bugün TSİ 19.01'de devreye girecek.

Reuters'da yer alan habere göre; ilk aşamada ABD İran'ın dolar alımları, altın ve değerli metal ticareti, diğer metaller, kömür ve sanayi ekipmanı yazılımı ticaretine yaptırımları tekrar devreye alacak.

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ABD İran'dan petrol alan ülkelerin kasım başından itibaren ithalata son vermelerini istiyor ve aksi takdirde yaptırımlarla karşılacaklarını belirtiyor.

AYRINTILAR BUGÜN AÇIKLANACAK

Asya seyahatinden dönüşte uçakta gazetecilere bilgi veren Pompeo, yaptırımların nasıl uygulacağı konusunda Beyaz Saray'ın pazartesi sabah saatlerinde açıklama yapacağını söyledi.

Pompeo, "İran'ın habis faaliyetlerine karşılık verme çabalarımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor... ABD bu yaptırımları uygulayacaktır" dedi.

Trump, Avrupalı müttefiklerinin itirazlarına rağmen mayıs ayında Tahran ile altı büyük devlet arasında yapılan anlaşmadan çekildi. Anlaşmada Tahran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığında bu ülkeye yönelik yaptırımlar kademeli olarak kaldırılıyordu.

Trump, bir önceki başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşmanın sadece İran'ın yararına olduğunu iddia ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin yasa dışı olduğunu ve ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engellemeye yönelik çabalarına teslim olmayacağını geçen hafta ifade etti.

İran devlet televizyondan Pazar günü yer alan habere göre, yaptırımların tekrar başlayacağı endişesiyle Nisan ayından bu yana değerinin yarısını kaybeden İran riyalinde daha fazla kaybın yönüne geçmeye çalışan İran yönetimi döviz işlemlerine getirdiği sınırlamaları gevşetti.

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