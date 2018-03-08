Serveti 29.6 milyar dolar arttı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un net serveti, yıl başından beri 29.6 milyar dolar arttı.

Amazon.com'un kurucusu ünlü milyarder Jeff Bezos'un net serveti, 2018 yılının başından bu yana yüzde 29.9 veya 29.6 milyar dolar artışla 128.6 milyar dolara ulaştı. Amazon'un piyasa değeri ise yıl başından bugüne dek yaklaşık yüzde 30 artış kaydetti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 53 yaşında olan Bezos, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'i dünyanın en zenginleri listesinde 24 Kasım itibariyle geride bırakmıştı.

Listeye göre Bezos, 100 milyar doların üzerinde servete sahip tek isim iken Bill Gates, 91.5 milyar dolar ile ikinci sırada, Warren Buffett ise 87.7 milyar dolar ile üçüncü sırada yer alıyor.

Etiketler