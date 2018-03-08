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Avrupa Merkez Bankası varlık alımı söylemini değiştirdi

08.03.2018 - 16:29

Avrupa Merkez Bankası, aşırı gevşek para politikasını değiştirmedi, gerektiğinde tahvil alımlarını artırmak ifadesini açıklamadan çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün yaptığı toplantıda aşırı gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmedi ancak yaptığı açıklamada gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkardı. ECB böylece ekonomiye verdiği desteği azaltmaya ilişkin küçük bir adım attı.

Borçlanma maliyetlerini düşürmek için üç yıl boyunca tahvil almış olan ECB, satın alımları gerektiğinde Eylül ayının sonrasına kadar uzatılabileceğini belirtti ancak bu alımların miktarını artırmaktan bahsetmedi.

ECB'den yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu net varlık alımlarının Eylül sonuna kadar 30 milyar euro seviyesinde devam edeceğini, gerekli olması halinde daha sonraya uzatılabileceğini teyit etti" denildi.

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ECB kredi maliyetlerini belirleyen politika faizini beklendiği gibi sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği mevduat faizini de beklendiği gibi yüzde eksi 0.4 düzeyinde tuttu.

ECB'den yapılan açıklamada "Yönetim kurulu, faizlerin uzunca bir süre, net varlık alımları bittikten sonra da mevcut seviyelerde seyretmesini bekliyor" denildi. Açıklamadan önce yüzde 0.3 düşüşle 1.2378 dolarda bulunan euro kayıplarını toparlayarak 1.24 doların üzerine yükseldi.

ECB'nin para politikası kararlarının ardından dikkatler ECB Başkanı Mario Draghi'nin TSİ 1630'da yapacağı konuşmaya çevrildi.


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