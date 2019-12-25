‹ Önceki Haber Garanti, Çinli bankadan kredi sağladı Garanti, Çinli bankadan kredi sağladı Sonraki Haber › Gram altında hareketlilik sürüyor! Yükseliş devam edecek mi? Gram altında hareketlilik sürüyor! Yükseliş devam edecek mi?

Sektörel güven endeksleri yükseldi

25.12.2019 - 10:51
Sektörel güven endeksleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Hizmet sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasım ayında 91,3 iken bu ay yüzde 2 artarak 93,2 oldu.

Hizmet sektöründe geçen aya göre iş durumu endeksi yüzde 0,6 artışla 89,8'e, hizmetlere olan talep endeksi yüzde 1,9 yükselerek 89,3'e ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 3,4 artarak 100,5 değerine ulaştı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 1,4 artarak 102,6 değerini gördü.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, iş hacmi-satışlar ile mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 3,4 artarak 96,9 ve 109,3 değerlerini aldı.

İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1,2 azalarak 101,8'e düştü.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ayda 63,9 iken bu ay yüzde 7,9 artarak 68,9'a yükseldi.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9,1 ve 7,2 artarak 48,6 ve 89,2 değerlerine çıktı.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
113.363 Değişim: 0,19% Hacim : 4.002 Mio.TL Son veri saati : 15:29
Düşük 113.063 25.12.2019 Yüksek 113.585
Açılış: 113.397
5,9382 Değişim: -0,20%
Düşük 5,9273 25.12.2019 Yüksek 5,9512
Açılış: 5,9499
6,5903 Değişim: -0,19%
Düşük 6,5761 25.12.2019 Yüksek 6,6177
Açılış: 6,6029
286,19 Değişim: -0,28%
Düşük 285,93 25.12.2019 Yüksek 287,07
Açılış: 287,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.