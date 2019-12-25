Sektörel güven endeksleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Hizmet sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasım ayında 91,3 iken bu ay yüzde 2 artarak 93,2 oldu.

Hizmet sektöründe geçen aya göre iş durumu endeksi yüzde 0,6 artışla 89,8'e, hizmetlere olan talep endeksi yüzde 1,9 yükselerek 89,3'e ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 3,4 artarak 100,5 değerine ulaştı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 1,4 artarak 102,6 değerini gördü.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, iş hacmi-satışlar ile mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 3,4 artarak 96,9 ve 109,3 değerlerini aldı.

İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1,2 azalarak 101,8'e düştü.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ayda 63,9 iken bu ay yüzde 7,9 artarak 68,9'a yükseldi.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9,1 ve 7,2 artarak 48,6 ve 89,2 değerlerine çıktı.

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