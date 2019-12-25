Gram altında hareketlilik sürüyor! Yükseliş devam edecek mi? | Altın Haberleri

Altın fiyatlarında yükseliş sürerken; gram altın yeni güne 286 TL, çeyrek altın ise 470 TL seviyesinden başladı. Piyasa uzmanları yeni yılda da altın fiyatlarındaki yükselişin devamını beklerken, küresel piyasalardaki gelişmelerin de takip edileceğini belirtti.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı güne 286 TL seviyesinden başlarken, piyasa uzmanları altın fiyatlarında yaşanan yükselişin devam edebileceğini belirtiyor.

Gram altın, dün dolar kurundaki yatay harekete rağmen altının ons fiyatlarında yaşanan yükselişle beraber değer kazanarak, günü yüzde 0.9 yükselişle 286.70 TL'den tamamlamıştı.

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Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 13.21 itibarıyla yüzde 0.19 azalışla 286.44 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 467 TL, Cumhuriyet altını da 1.926 TL'den alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1499 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜREBİLİR

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Aralık ayında gram altında yükselişler ön planda. Hem dolar kurundaki yükseliş hem de ons altında yaşanan yükselişler burada önemliydi. ABD-Çin gelişmeleriyle bir süre baskı altında kalan ons altın gerek bu görüşmelerin şu an gündemden çıkması gerekse önemli teknik kırılmalarla birlikte 1445 dolar civarından 1500 dolara güçlü bir yükseliş gösterdi.

Gram altındaki yükselişin bir süre daha sürmesi beklenebilir. Doların 5.65 TL ana destek üzerinde kalması, orta vadede TL üzerindeki baskının devamını getirebilir. Kısa vadede ise 5.87 TL üzerinde kalınıp kalınmaması önemli olacak. Ons altında ise 1512 dolar civarına doğru yükseliş potansiyeli mevcut. Bu durum gram altını biraz daha yukarıda tutabilir. Teknik olarak gram altında ana trend desteği 272 TL civarından geçiyor. Bu bölge üzerinde yükseliş potansiyeli korunacaktır. Yukarıda ise 288 TL kritik bir yer. Bu bölge geçilirse 300 TL'ye doğru hareket yapısı görebiliriz.

GENEL GÖRÜNÜM GRAM ALTINDA OLUMLU

Eda Karadağ - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Yurt dışında Noel tatili sebebiyle oldukça hacimsiz bir piyasa izliyoruz. Dün ons altın 1500 dolar sınırında günü kapatırken, Dolar kuru da 5.90 TL-5.95 TL aralığındaki seyrini korudu. Yarın yurt dışında Noel sonrası birçok piyasa yarım gün tatil olacak. Dolayısıyla sakin seyrin sürmesini bekleyebilirim. Açıkçası gram altın için yukarı yönde bir eğilim olduğunu düşünüyorum. Hem Dolar/TL hem ons altındaki hareket bu durumu tetikliyor.

Teknik olarak, gram altın 285 TL’nin üzerinde kalırsa 290 TL ve üzerine doğru bir tepki görülebilir. Geri çekilmelerde 280 TL’nin altındaki performansı önemli. Ancak gram altın için geri çekilmeleri yatırımcılar değerlendirebilir. Genel görünüm gram altında olumlu. Zaman zaman yorulmaların yerini kar satışına bırakmasını bekliyorum. Ancak ciddi bir satış için erken olduğunu düşünüyorum.

KISA VADEDE YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDEBİLİR

Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan

Noel tatilinin öncesinde defansif pozisyonlanma ihtiyacı ile beraber altın tarafında talep canlı kalmaya devam etmiş ve 7 hafta sonra ilk defa 1500 dolar bandının üzerini görmüştür. 2020 yılına dair küresel piyasaları ilgilendiren risk faktörleri, başta ABD ve Çin gerilimi, Brexit ve küresel büyüme endişeleri çerçevesinde yatırımcının daha geniş çaplı olarak risk atmosferini değerlendirmesi, altın açısından geniş perspektifte de yükseliş eğiliminin korunmasını sağlayabilir.

Altın, üçgen formasyonun üst sınırını kırdı, 1500 dolar etrafındaki seyir itibariyle kısa vadede yükseliş trendinin devamını bekleriz. Geniş vadede 1530 dolar seviyesinin üzerinde yukarı yönlü büyük potansiyel görülebilir.

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