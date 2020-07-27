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Sektörel güven endeksleri açıklandı

27.07.2020 - 11:00
Sektörel güven endeksleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Hizmet sektörü güven endeksi temmuzda geçen aya göre yüzde 20,2, perakende ticarette yüzde 9,6, inşaat sektöründe 11,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziran ayında 55,5 iken bu ay yüzde 20,2 artarak 66,7'ye yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ve gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 42,5, yüzde 36,5 ve yüzde 2,9 artarak 54,5, 55,2 ve 90,3 değerlerini aldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 9,6 artarak 94,6 oldu.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 43,1 artarak 69,6, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 7,3 yükselerek 103,9 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,9 azalarak 110,4 olarak kaydedildi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 78 iken bu ay yüzde 11,6 artarak 87'ye ulaştı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve alt endeksi yüzde 25 artarak 73,9, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 3,4 artarak 100 oldu.

İnşaat sektöründe temmuzda girişimlerin yüzde 36,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 63,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" haziran ayında yüzde 36,8 iken temmuzda yüzde 38,2, "talep yetersizliği" haziranda yüzde 34,5 iken temmuzda yüzde 31,9 ve "diğer faktörler" haziranda yüzde 32,8 iken temmuzda yüzde 19,9 oldu.


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