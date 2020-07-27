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Kapasite kullanım oranı yükseldi

27.07.2020 - 11:07
Kapasite kullanım oranı yükseldi | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7'ye yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 70,7'ye ulaştı.

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