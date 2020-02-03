Schengen vizesine 20 Euro zam | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nin vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 Euro zam yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri arttı. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 Euro'luk ücret, 80 Euro'ya çıkartıldı. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 Euro'dan 40 Euro'ya yükseltildi.

Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.

Schengen bölgesi; Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşuyor. Söz konusu 26 Schengen ülkesine 60'tan fazla ülke vatandaşı vizesiz seyahat edebilirken, 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

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