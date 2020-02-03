Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 7 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 10 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.

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