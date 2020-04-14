‹ Önceki Haber Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı Sonraki Haber › Otoyol ihalesi ertelendi Otoyol ihalesi ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapısına düzenleme

14.04.2020 - 08:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapısına düzenleme | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapısı "Milli Teknoloji Hamlesi"ni güçlendirecek şekilde yeniden düzenlendi.

Kararname ile ilk kez "Milli Teknoloji Hamlesi" mevzuata girerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

Kararname ile kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin sınai, teknolojik ve dijital dönüşümünü takip edecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.003 Değişim: 1,66% Hacim : 5.210 Mio.TL Son veri saati : 12:31
Düşük 97.491 14.04.2020 Yüksek 98.074
Açılış: 97.491
6,7712 Değişim: 0,01%
Düşük 6,7646 14.04.2020 Yüksek 6,7965
Açılış: 6,7707
7,4088 Değişim: 0,35%
Düşük 7,3720 14.04.2020 Yüksek 7,4322
Açılış: 7,3831
374,27 Değişim: 0,34%
Düşük 372,64 14.04.2020 Yüksek 376,60
Açılış: 373,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.