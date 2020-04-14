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Otoyol ihalesi ertelendi

14.04.2020 - 08:59
Otoyol ihalesi ertelendi | Ekonomi Haberleri

Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi yapımına dair ihale 30 Haziran'a ertelendi.

Yap-İşlet-Devret Modeli ile (YİD) yapımı planlanan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) kesimi ihalesi 30 Haziran'a ertelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü ilanına göre, daha önce 21 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan ihale tarihi, 30 Haziran olarak değiştirildi.


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