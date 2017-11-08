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Sanayi üretiminden sürpriz

08.11.2017 - 10:05 | Son Güncelleme : 08.11.2017 - 10:51

Türkiye'de sanayi üretimi eylül ayında aylık yüzde 0.6, yıllık yüzde 10.4 arttı. Beklenti aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 9.7 artış olmasıydı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise eylülde ağustosa göre yüzde 0,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,6 arttı.

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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artış gösterdi. Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artış kaydedildi. 

 


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