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''Sanayi üretimi ihracatın ivme kazanacağını gösteriyor''

08.05.2017 - 10:50

Gedikli, en yüksek artışın dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşmesinin ihracatın ivme kazanacağına işaret ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, bugün açıklanan sanayi üretim endeksini  twitter üzerinden değerlendirdi. Gedikli, sanayi üretiminde en yüksek artışın dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşmesinin ihracatın önümüzdeki dönemde ivme kazanacağına işaret ettiğini söyledi.

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Gedikli, "Mart ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı. Artış bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 2.8 oldu. Çarklar dönüyor. En yüksek artışın dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşmesi ihracatın da önümüzde ki dönemde ivme kazanacağına işaret ediyor. Sanayi üretimi, ihracat odaklı büyüyen Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,8 artış kaydetti.


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