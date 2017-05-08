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Türkiye'den Barcelona’ya akın var!

08.05.2017 - 10:53 | Son Güncelleme : 08.05.2017 - 15:16

Türk yatırımcıların yurtdışında yaptığı satın almalarda dikkat çeken detay ortaya çıktı. 2017`nin ilk çeyreğinde İspanya`nın Barcelona kentinde en fazla konut satışının İngilizler ve Türklere yapıldığı belirlendi.

Dünya'dan Kerim Ülker'in konuya dair haberi şöyle:

Türk yatırımcıların yurtdışında yaptığı satın almalar ve yatırımları küreselleşmenin bir gereği olarak düşünenler de var, daha güvenli ülkelere gittiklerini düşünenler de. Şubat ayında sizlerle bununla ilgili bir yazıyı paylaşmıştık. “6 bin Türk milyoner göç etti” başlığıyla duyurduğumuz haberde New World Wealth’ın hazırladığı raporu sizlere duyurmuştuk. Raporda 6 bin göçmen Türk milyoner için “Çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için ve kişisel güvenlik arayışları için ülkelerini terk ediyor...” şeklinde yorum yapılmış, 2015’te 1.000 olan bu sayıya 2016’da 5.000 kişinin daha eklendiğini, bu anlamda Türkiye’nin dünyada 4’üncü sırada yer aldığını ifade etmiştik.

Çoğu milyoner Türklerin göçü sadece yatırım veya şirket alımıyla olmuyor. Konut almak bu anlamda en fazla dikkat çeken yöntem. Sunduğu fırsatlarla bu konuda en dikkat çeken ülke Yunanistan. Hatırlarsanız bununla ilgili Dünya Gazetesi Emlak Editörü Leyla İlhan’ın hazırladığı ocak ayındaki haberin bir benzerini geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü The Times Gazetesi yazdı. Haberde terör saldırıları ve 15 Temmuz süreciyle Türklerin, Yunanistan’da emlak aradığı belirtildi. Haberde yeni olan ise talebin 16 Nisan referandumundan sonra bu zirveye çıkmış olmasıydı.

YÜZDE 12’SİNİ TÜRKLER ALDI

İspanya’da hazırlanan iki farklı başka rapor Yunanistan’ın talepte yalnız olmadığını ortaya koyuyor.

Raporlar Lucas Fox International ve İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü’ne (INE) ait.

Raporlara göre 2017’nin ilk çeyreğinde İspanya’da gayrimenkul satışları yüzde 26 oranında artmış durumda. En fazla artış ise yüzde 58 ile Barcelona ve yüzde 50 ile Valencia’ya ait. Değer anlamında ilk sırada olan Madrid’de artış oranı yüzde 109 civarında.

Lucas Fox’ın internet sitesinde rapor hakkında şehir şehir detaylara ulaşmak mümkün. Şirketin Operasyon Başkanı Rod Jamieson yaşanan artışın kolay finansman ve düşük faiz oranlarının yanı sıra siyasi sebeplerin de olduğunu belirtiyor. Çünkü gayrimenkulleri alan yabancılar dikkat çekici. En fazla satış İngilizler ve Türklere yapılmış.

Raporda ilk çeyrekte Barcelona’da 8 bin 800 ev satılmış. Barcelona’dan ev alanların yüzde 29’u İspanyol vatandaşı. Yüzde 25’i İngiltere’den, yüzde 12’si ise Türkiye’den… Türkiye’yi yüzde 7’şerlik oranla Fransa ve Katar, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt gibi Körfez ülkelerinin tamamı takip ediyor. Yani Türkler Barcelona’da 1.000’den fazla ev sahibi olmuş.


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