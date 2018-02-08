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Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geldi

08.02.2018 - 10:01 | Son Güncelleme :

Sanayi üretimi aralık ayında aylık yüzde 0,9 arttı, piyasa beklentisi yüzde 0,5 oranında artması yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 0,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK BAZDA YÜZDE 7,8 ARTTI

2017 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,7 arttı.


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